Microsoft Edge Add-ons Developer

ለ Microsoft Edge ማስፋፊያ ለመፍጠር እዚህ ጀምር እና ወደ Microsoft Edge Add-ons ማተም.
ማስታወቂያዎች
ክስተቶች
ማህበረሰብ
ለ Microsoft Edge ማስፋፊያዎችን ማዳበር ቀላል ሊሆን አልቻለም
ለ Microsoft Edge ማስፋፊያ ያዘጋጁ
ለ Microsoft Edge Add-ons የእርስዎን የ Chromium ማስፋፊያ መገንባት ይጀምሩ. የመጀመሪያውን ማራዘሚያ ለማዳበር የሚረዳህ መመሪያ ይህ ነው።
እንደ Microsoft Edge ኤክስቴንሽን አዘጋጅ ነት ይመዝገቡ
በእርስዎ መገዛት ለመጀመር በ Microsoft Partner Center ውስጥ በ Microsoft Edge ፕሮግራም እንደ አዘጋጅነት ይመዝገቡ. ለ Microsoft Edge ፕሮግራም ማስፋፊያዎችን መመዝገብ እና ማስገባት ነጻ ነው.
የእርስዎን ማራዘሚያ አሳትም
የእርስዎን ማራዘሚያ ካዳበራችሁ እና ከፈተናችሁ በኋላ, ለማሰራጨት ዝግጁ ናችሁ. ጥቅልዎን አውርደዎ በ Microsoft Edge Add-ons ላይ ለማተም ማስፋፊያዎን ያቅርበው.
የእርስዎን ክሮሚየም ማስፋፊያ ወደ Microsoft Edge አምጡ
Microsoft Edge የ ክሮሚየም ማስፋፊያዎችን ይደግፋል, እና ወደ Microsoft Edge Add-ons ድረ-ገጽ ላይ የእርስዎን ማስፋፊያዎች በአነስተኛ ኮድ ለውጦች ማተም ይችላሉ.
የእርስዎ ንዝረት ገጽታ ያግኙ
በAdd-ons የቤት ገጽ ላይ ያሉ ስብስቦችዎን ማራዘሚያዎን ይጨምሩ፤ ይህም ተጠቃሚዎች በቀላሉ እንዲያገኙት ያደርጋል።
ሁሉንም ስለ Microsoft Edge Extensions
አዳዲስ ወይም አሁን ያሉ የ Chromium ማስፋፊያዎችን ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ለማተም እንዴት የድርጅታችንን ሀብቶች እና ሂደቶች እንዳሻሻልን ይማሩ. ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ቪዲዮዎች ተመልከት።
የግንባታ ማስፋፊያዎች
ማራዘሚያዎችን ማዳበር እና ማስተዳደር
ደንበኞች Microsoft Edge የሚወዱባቸው ዋና ዋና ምክንያቶች
በቂ መረጃ ይኑርህ እና ይሳተፋሉ
ዳሽቦርድ ን ይጎብኙ
ለ Microsoft Edge Add-ons ማስፋፊያዎችን ለማቅረብ በPartner Center እንደ Microsoft Edge extensions developer ይመዝገቡ።
የ Microsoft Edge Add-ons ድረ-ገጽ ይጎብኙ
የታዳጊዎች ማህበረሰብ ቀደም ሲል ለማይክሮሶፍት ኤጅ የፈጠሩትን ማስፋፊያዎች ይመልከቱ።
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