ወደ ዋና ይዘት ይውሰዳሉ

Microsoft Edge Add-ons Developer

ለ Microsoft Edge ማስፋፊያ ለመፍጠር እዚህ ጀምር እና ወደ Microsoft Edge Add-ons ማተም.

መግቢያ ወደ ተጓዳኝ ማዕከል

ግብዓቶች

ዴቨሎጅመንት ዶክመንቴሽንየእርስዎን የመጀመሪያ ማከል-ላይ ይገንቡ

ማስታወቂያዎች

ማስታወሻዎችን ማውጣትየመንገድ ካርታኦፊሴላዊ ጦማሮች

ክስተቶች

ማህበረሰብ Webinarsበ Microsoft Build እና Ignite ላይ Edge Add-ons

ማህበረሰብ

የውይይት መድረክከእኛ ጋር ይገናኙብዙ ጊዜ የሚጠየቁ ጥያቄዎችአንድ ገጽታ ምረጥ

ለ Microsoft Edge ማስፋፊያዎችን ማዳበር ቀላል ሊሆን አልቻለም

ለ Microsoft Edge ማስፋፊያ ያዘጋጁ

ለ Microsoft Edge Add-ons የእርስዎን የ Chromium ማስፋፊያ መገንባት ይጀምሩ. የመጀመሪያውን ማራዘሚያ ለማዳበር የሚረዳህ መመሪያ ይህ ነው።

ማራዘሚያ አዳብሩ

እንደ Microsoft Edge ኤክስቴንሽን አዘጋጅ ነት ይመዝገቡ

በእርስዎ መገዛት ለመጀመር በ Microsoft Partner Center ውስጥ በ Microsoft Edge ፕሮግራም እንደ አዘጋጅነት ይመዝገቡ. ለ Microsoft Edge ፕሮግራም ማስፋፊያዎችን መመዝገብ እና ማስገባት ነጻ ነው.

ተጨማሪ ይማሩ

የእርስዎን ማራዘሚያ አሳትም

የእርስዎን ማራዘሚያ ካዳበራችሁ እና ከፈተናችሁ በኋላ, ለማሰራጨት ዝግጁ ናችሁ. ጥቅልዎን አውርደዎ በ Microsoft Edge Add-ons ላይ ለማተም ማስፋፊያዎን ያቅርበው.

እንዴት ማተም እንደሚቻል ተማር

የእርስዎን ክሮሚየም ማስፋፊያ ወደ Microsoft Edge አምጡ

Microsoft Edge የ ክሮሚየም ማስፋፊያዎችን ይደግፋል, እና ወደ Microsoft Edge Add-ons ድረ-ገጽ ላይ የእርስዎን ማስፋፊያዎች በአነስተኛ ኮድ ለውጦች ማተም ይችላሉ.

የእርስዎን ማስፋፊያዎች ወደ Microsoft Edge አምጡ

የእርስዎ ንዝረት ገጽታ ያግኙ

በAdd-ons የቤት ገጽ ላይ ያሉ ስብስቦችዎን ማራዘሚያዎን ይጨምሩ፤ ይህም ተጠቃሚዎች በቀላሉ እንዲያገኙት ያደርጋል።

ጥያቄዎን ያስገቡ

ሁሉንም ስለ Microsoft Edge Extensions

አዳዲስ ወይም አሁን ያሉ የ Chromium ማስፋፊያዎችን ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ለማተም እንዴት የድርጅታችንን ሀብቶች እና ሂደቶች እንዳሻሻልን ይማሩ. ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ቪዲዮዎች ተመልከት።

የግንባታ ማስፋፊያዎች

ቪድዮ ይመልከቱ

ማራዘሚያዎችን ማዳበር እና ማስተዳደር

ቪድዮ ይመልከቱ

ደንበኞች Microsoft Edge የሚወዱባቸው ዋና ዋና ምክንያቶች

ቪድዮ ይመልከቱ

በቂ መረጃ ይኑርህ እና ይሳተፋሉ

ዳሽቦርድ ን ይጎብኙ

ለ Microsoft Edge Add-ons ማስፋፊያዎችን ለማቅረብ በPartner Center እንደ Microsoft Edge extensions developer ይመዝገቡ።

ወደ ዳሽቦርድ ሂድ

የ Microsoft Edge Add-ons ድረ-ገጽ ይጎብኙ

የታዳጊዎች ማህበረሰብ ቀደም ሲል ለማይክሮሶፍት ኤጅ የፈጠሩትን ማስፋፊያዎች ይመልከቱ።

ወደ ድረ ገጽ ሂድ

ድጋፍ አግኝ

ለመርዳት ነው የመጣነው! መልሶች ከ Microsoft ባለሙያ ያግኙ.

እርዳታ አግኝ
  • * የባህሪ ተገኝነት እና ተግባራዊነት በስልክ አይነት፣ ገበያ እና የአሳሽ ስሪት መሰረት ሊለያይ ይችላል።