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ለንግድ ድጋፍ
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የአፕሊኬሽን ማረጋገጫ
በቅርቡ በMicrosoft Edge እትም ላይ ከንግድ አፕሊኬሽኖችህ ወይም ድረ ገጾችህ ጋር በተያያዘ ችግሮች ካጋጠምክ፣ ማይክሮሶፍት እነዚህን አፕሊኬሽኖች ያለ ተጨማሪ ወጪ ለማስተካከል ይረዳሃል።
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