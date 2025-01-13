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መተግበሪያ እና አጠቃቀም
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የ Microsoft Edge WebDriver ከቋሚ ጣቢያ እና ለ Microsoft Edge ሁሉንም ኢንሳይደር ጣቢያዎች ጋር ይሰራል
- ለ Microsoft Edge ግንባታዎ ትክክለኛውን የ Microsoft Edge WebDriver ትርጉም ያውርዱ.
- የእርስዎ ምርጫ WebDriver የመፈተሻ መርሃ ግብር ያውርዱ.
ትክክለኛ የመገንባት ቁጥርዎን ለማግኘት Microsoft Edge ይጀምር. ሴቲንግስ እና ተጨማሪ (...) ይክፈቱ ሜኑ, Help እና አስተያየት ይምረጡ , ከዚያም ስለ Microsoft Edge ይምረጡ . ለግንባታዎ ትክክለኛውን የ Microsoft Edge WebDriver ቅጂ መጠቀም በትክክል እንዲሰራ ያረጋግጠዋል.
- * የባህሪ ተገኝነት እና ተግባራዊነት በስልክ አይነት፣ ገበያ እና የአሳሽ ስሪት መሰረት ሊለያይ ይችላል።