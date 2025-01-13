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Microsoft Edge WebDriver

የድረ-ገጽዎን በ Microsoft Edge ከ Microsoft Edge WebDriver ጋር በአውቶማቲክ በመፈተሽ በDeveloper ዑደትዎ ላይ ያለውን አዙሪት ዝጋ።

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ቋሚ ጣቢያ

የአሁኑ አጠቃላይ የህዝብ መለቀቅ ጣቢያ...
ቨርዥን 131.0.2903.146
x64x86ARM64
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Linux

ቤታ ጣቢያ

ለቀጣዩ ዋና ትርጉሙ የቅድሚያ ጣቢያ.
ቨርዥን 132.0.2957.106
LinuxMacMac M1x64x86ARM64

ዴቭ ጣቢያ

የቅርብ ጊዜ ገጽታዎቻችን እና የማስተካከያዎቻችን ሳምንታዊ መልቀቂያ...
ቨርዥን 133.0.3053.0
ARM64
ቨርዥን 133.0.3054.1
x64x86Linux
ቨርዥን 133.0.3014.0
Mac M1Mac

ካናሪ ጣቢያ

የእኛን የቅርብ ጊዜ ገጽታዎች እና መፍትሄዎች በየቀኑ ይለቀቃሉ.
ቨርዥን 134.0.3074.0
ARM64MacMac M1x64x86

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የቅርብ ጊዜ ትርጉሞች

መልቀቅ 134

ቨርዥን 134.0.3074.0
x86x64Mac M1MacARM64
ቨርዥን 134.0.3073.0
x86x64Mac M1MacARM64

መልቀቅ 133

ቨርዥን 133.0.3065.0
x86x64Mac M1MacARM64
ቨርዥን 133.0.3064.0
x86x64ARM64
ቨርዥን 133.0.3063.0
x86x64ARM64
ቨርዥን 133.0.3062.0
x86x64Mac M1MacARM64
ቨርዥን 133.0.3061.0
x86x64ARM64

መልቀቅ 132

ቨርዥን 132.0.2957.106
x86x64Mac M1MacLinuxARM64
ቨርዥን 132.0.2957.101
x86x64LinuxARM64
ቨርዥን 132.0.2957.93
x86x64Mac M1MacLinuxARM64
ቨርዥን 132.0.2957.59
Mac M1Mac
ቨርዥን 132.0.2957.58
Linux

መልቀቅ 131

ቨርዥን 131.0.2903.146
x86x64ARM64
ቨርዥን 131.0.2903.112
x86x64Mac M1MacLinuxARM64
ቨርዥን 131.0.2903.109
Mac M1Mac
ቨርዥን 131.0.2903.108
Mac M1Mac
ቨርዥን 131.0.2903.99
x86x64Mac M1MacLinuxARM64

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መተግበሪያ እና አጠቃቀም

የ Microsoft Edge WebDriver ከቋሚ ጣቢያ እና ለ Microsoft Edge ሁሉንም ኢንሳይደር ጣቢያዎች ጋር ይሰራል

  • ለ Microsoft Edge ግንባታዎ ትክክለኛውን የ Microsoft Edge WebDriver ትርጉም ያውርዱ.
  • የእርስዎ ምርጫ WebDriver የመፈተሻ መርሃ ግብር ያውርዱ.
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ትክክለኛ የመገንባት ቁጥርዎን ለማግኘት Microsoft Edge ይጀምር. ሴቲንግስ እና ተጨማሪ (...) ይክፈቱ  ሜኑ, Help እና አስተያየት ይምረጡ , ከዚያም ስለ Microsoft Edge ይምረጡ . ለግንባታዎ ትክክለኛውን የ Microsoft Edge WebDriver ቅጂ መጠቀም በትክክል እንዲሰራ ያረጋግጠዋል.

  • * የባህሪ ተገኝነት እና ተግባራዊነት በስልክ አይነት፣ ገበያ እና የአሳሽ ስሪት መሰረት ሊለያይ ይችላል።