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Microsoft Edge WebView2

የድረ-ገጽ ይዘት (HTML, CSS, እና JavaScript) ከ Microsoft Edge WebView2 ጋር በአገራችሁ መተግበሪያዎች ውስጥ.

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ምርጥ ድረ ገጽ

የድረ-ገጽ ተሞክሮዎችን በአፍ መፍቻዎ ውስጥ ለማስገባት ዘመናዊውን የ Microsoft Edge (Chromium) መድረክ ይጠቀሙ.

የአገሬው ኃይል

WebView2 የሀገር ውስጥ ችሎታዎችን በቁጥጥር ስር እንዲውል በማድረግ ኃይለኛ እና አስተማማኝ መተግበሪያዎችን ይገንቡ.

Evergreen ወይም ቋሚ ትርጉም

በቅድሚያ፣ WebView2 ምንጊዜም አረንጓዴ ነው እናም በቅርብ እና አስተማማኝ በሆነው መድረክ ላይ ለመቆየት አውቶማቲክ ማሻሻያዎችን ይቀበላል።

ጥብቅ የመተግበሪያ መስፈርቶች ጋር ለመተግበሪያዎች ቋሚ የትርጉም ልዩነት ይገኛል.

አውርድ WebView2 Runtime

የእርስዎን መተግበሪያ ሲያከፋፍሉ, WebView2 Runtime በደንበኛ ማሽኖች ላይ መሆኑን ማረጋገጥ የምትችልባቸው ጥቂት መንገዶች አሉ. ስለ እነዚህ አማራጮች ተጨማሪ ይወቁ.  ለመተግበሪያ ጉዳዮች እና የስህተት ኮዶች ችግር መፍታት መመሪያችንን ይመልከቱ.

Evergreen Bootstrapper

Bootstrapper ኤቨርግሪን Runtime ማገጣጠሚያ መሣሪያ ንድፍ አውርዶ በአካባቢው የሚገጥም ትንሽ መተግበሪያ ነው. በተጨማሪም Bootstrapper ን በፕሮግራም ለማውረድ የሚያስችል ሊንክ አለ.

Evergreen Standalone Installer

ኤቨርግሪን Runtimeን በኦፍላይን አካባቢ ሊገጥም የሚችል ሙሉ መተግበሪያ. ለ x86/x64/ARM64 ይገኛል።

የተስተካከለ ትርጉም

በእርስዎ መተግበሪያ ጋር WebView2 Runtime የተወሰነ ቅጂ ይምረጡ እና ማሸግ.

  • * የባህሪ ተገኝነት እና ተግባራዊነት በስልክ አይነት፣ ገበያ እና የአሳሽ ስሪት መሰረት ሊለያይ ይችላል።