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إذا واجهت مشكلات في تطبيقات الأعمال أو مواقع الويب على أحدث إصدار من Microsoft Edge، فستساعدك Microsoft في إصلاحها دون أي تكلفة إضافية.

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كن أحد المطلعين على Microsoft Edge

ناقش ميزات Microsoft Edge ووظائفه في منتدى Microsoft Edge Insider أو احصل على تعليمات حول قنوات Microsoft Edge Insider.

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  • * قد يختلف توافر الميزات ووظائفها حسب نوع الجهاز والسوق وإصدار المستعرض.