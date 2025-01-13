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مايكروسوفت إيدج ويب درايفر

أغلق الحلقة في دورة المطور الخاصة بك عن طريق أتمتة اختبار موقع الويب الخاص بك في Microsoft Edge باستخدام Microsoft Edge WebDriver.

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الاسبوعيه

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قناة مستقرة

قناة الإصدار العام الحالية.
الإصدار 131.0.2903.146
x64x86ARM64
الإصدار 131.0.2903.112
Linux

قناة بيتا

معاينة القناة للإصدار الرئيسي التالي.
الإصدار 132.0.2957.106
LinuxMacMac M1x64x86ARM64

قناة ديف

إصدار أسبوعي لأحدث ميزاتنا وإصلاحاتنا.
الإصدار 133.0.3053.0
ARM64
الإصدار 133.0.3054.1
x64x86Linux
الإصدار 133.0.3014.0
Mac M1Mac

قناة الكناري

الإصدار اليومي لأحدث الميزات والإصلاحات لدينا.
الإصدار 134.0.3073.0
ARM64MacMac M1x64x86

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الإصدارات الحديثة

أفرج 134

الإصدار 134.0.3073.0
x86x64Mac M1MacARM64

أفرج 133

الإصدار 133.0.3065.0
x86x64Mac M1MacARM64
الإصدار 133.0.3064.0
x86x64ARM64
الإصدار 133.0.3063.0
x86x64ARM64
الإصدار 133.0.3062.0
x86x64Mac M1MacARM64
الإصدار 133.0.3061.0
x86x64ARM64

أفرج 132

الإصدار 132.0.2957.106
x86x64Mac M1MacLinuxARM64
الإصدار 132.0.2957.101
x86x64LinuxARM64
الإصدار 132.0.2957.93
x86x64Mac M1MacLinuxARM64
الإصدار 132.0.2957.59
Mac M1Mac
الإصدار 132.0.2957.58
Linux

أفرج 131

الإصدار 131.0.2903.146
x86x64ARM64
الإصدار 131.0.2903.112
x86x64Mac M1MacLinuxARM64
الإصدار 131.0.2903.109
Mac M1Mac
الإصدار 131.0.2903.108
Mac M1Mac
الإصدار 131.0.2903.99
x86x64Mac M1MacLinuxARM64

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التثبيت والاستخدام

سيعمل Microsoft Edge WebDriver مع القناة الثابتة وجميع قنوات Insider ل Microsoft Edge

  • قم بتنزيل إصدار Microsoft Edge WebDriver الصحيح للإصدار الخاص بك من Microsoft Edge.
  • قم بتنزيل إطار اختبار WebDriver من اختيارك.
عرض المطبوعات الفنية

للعثور على رقم الإصدار الصحيح: قم بتشغيل Microsoft Edge.  افتح الإعدادات والمزيد (...) القائمة، اختر التعليمات والملاحظات، ثم اختر  حول Microsoft Edge. يضمن استخدام الإصدار الصحيح من Microsoft Edge WebDriver للبنية الخاصة بك تشغيله بشكل صحيح.

  • * قد يختلف توافر الميزات ووظائفها حسب نوع الجهاز والسوق وإصدار المستعرض.