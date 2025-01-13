مايكروسوفت إيدج ويب درايفر

للعثور على رقم الإصدار الصحيح: قم بتشغيل Microsoft Edge. افتح الإعدادات والمزيد (...) القائمة، اختر التعليمات والملاحظات، ثم اختر حول Microsoft Edge. يضمن استخدام الإصدار الصحيح من Microsoft Edge WebDriver للبنية الخاصة بك تشغيله بشكل صحيح.