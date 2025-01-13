مايكروسوفت إيدج ويب درايفر

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التثبيت والاستخدام
التثبيت والاستخدام
سيعمل Microsoft Edge WebDriver مع القناة الثابتة وجميع قنوات Insider ل Microsoft Edge
- قم بتنزيل إصدار Microsoft Edge WebDriver الصحيح للإصدار الخاص بك من Microsoft Edge.
- قم بتنزيل إطار اختبار WebDriver من اختيارك.
للعثور على رقم الإصدار الصحيح: قم بتشغيل Microsoft Edge. افتح الإعدادات والمزيد (...) القائمة، اختر التعليمات والملاحظات، ثم اختر حول Microsoft Edge. يضمن استخدام الإصدار الصحيح من Microsoft Edge WebDriver للبنية الخاصة بك تشغيله بشكل صحيح.
- * قد يختلف توافر الميزات ووظائفها حسب نوع الجهاز والسوق وإصدار المستعرض.