مايكروسوفت إيدج ويب فيو2

أفضل ما في الويب
أفضل ما في الويب
استخدم النظام الأساسي الحديث ل Microsoft Edge (Chromium) لجلب تجارب الويب إلى تطبيقك الأصلي.
قوة أصلية
قوة أصلية
أنشئ تطبيقات قوية وآمنة من خلال السماح ل WebView2 بالوصول المتحكم فيه إلى الإمكانات الأصلية.
دائم الخضرة أو نسخة ثابتة
دائم الخضرة أو نسخة ثابتة
بشكل افتراضي ، يكون WebView2 دائم الخضرة ويتلقى تحديثات تلقائية للبقاء على النظام الأساسي الأحدث والأكثر أمانا.
يتوفر متغير إصدار ثابت للتطبيقات ذات متطلبات التوافق الصارمة.
تنزيل وقت تشغيل WebView2
تنزيل وقت تشغيل WebView2
عند توزيع التطبيق الخاص بك، هناك عدة طرق يمكنك من خلالها التأكد من أن WebView2 Runtime موجود على الأجهزة العميلة. تعرف على المزيد حول هذه الخيارات. بالنسبة لمشكلات التثبيت ورموز الأخطاء ، راجع دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها .
بوتستراببر دائم الخضرة
Bootstrapper هو مثبت صغير يقوم بتنزيل بنية جهاز مطابقة Evergreen Runtime وتثبيته محليا. هناك أيضا رابط يسمح لك بتنزيل Bootstrapper برمجيا.
دائم الخضرة مستقل المثبت
مثبت كامل يمكنه تثبيت Evergreen Runtime في بيئة غير متصلة بالإنترنت. متوفر ل x86 / x64 / ARM64.
نسخة ثابتة
حدد إصدارا معينا من WebView2 Runtime وحزمه مع التطبيق الخاص بك.
- * قد يختلف توافر الميزات ووظائفها حسب نوع الجهاز والسوق وإصدار المستعرض.