مايكروسوفت إيدج ويب فيو2

عند توزيع التطبيق الخاص بك، هناك عدة طرق يمكنك من خلالها التأكد من أن WebView2 Runtime موجود على الأجهزة العميلة. تعرف على المزيد حول هذه الخيارات. بالنسبة لمشكلات التثبيت ورموز الأخطاء ، راجع دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها .