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Разработчик надстроек Microsoft Edge

Начните отсюда, чтобы создать расширение для Microsoft Edge и опубликовать его в надстройках Microsoft Edge .

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Разработка расширений для Microsoft Edge не может быть проще

Разработка расширения для Microsoft Edge

Начните создавать расширение Chromium для надстроек Microsoft Edge. Вот руководство, которое поможет вам разработать свое первое расширение.

Разработка расширения

Регистрация в качестве разработчика расширений Microsoft Edge

Чтобы приступить к отправке, зарегистрируйтесь в качестве разработчика в программе Microsoft Edge в Центре партнеров Майкрософт. Регистрация и отправка расширений в программу Microsoft Edge бесплатны.

Ətraflı öyrən

Опубликуйте расширение

После того, как вы разработали и протестировали расширение, вы готовы к его распространению. Отправьте пакет и отправьте расширение для публикации в надстройках Microsoft Edge.

Подробнее о публикации

Перенос расширения Chromium в Microsoft Edge

Microsoft Edge поддерживает расширения Chromium, и вы можете публиковать расширения на веб-сайте надстроек Microsoft Edge с минимальными изменениями кода.

Перенос расширений в Microsoft Edge

Сделайте свое расширение рекомендуемым

Добавьте свое расширение в наши коллекции на главной странице дополнений, чтобы пользователям было легко его найти.

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Все о расширениях Microsoft Edge

Узнайте, как мы улучшили наши ресурсы и процессы для разработчиков, чтобы публиковать новые или существующие расширения Chromium на нашем веб-сайте дополнений стало проще, чем когда-либо. Посмотрите видео ниже.

Пристройки к зданию

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Разработка расширений и управление ими

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Основные причины, по которым клиенты любят Microsoft Edge

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Будьте в курсе событий и участвуйте

Перейти на панель разработчика

Зарегистрируйтесь в качестве разработчика расширений Microsoft Edge в Центре партнеров, чтобы отправлять расширения в надстройки Microsoft Edge.

Перейти на панель управления

Посетите веб-сайт надстроек Microsoft Edge

Ознакомьтесь с расширениями, которые сообщество разработчиков уже создало для Microsoft Edge.

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