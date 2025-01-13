Веб-драйвер Microsoft Edge

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Установка и использование
Установка и использование
Microsoft Edge WebDriver будет работать со стабильным каналом и всеми каналами предварительной оценки для Microsoft Edge
- Скачайте правильную версию веб-драйвера Microsoft Edge для сборки Microsoft Edge.
- Загрузите фреймворк для тестирования WebDriver по вашему выбору.
Чтобы найти правильный номер сборки, запустите Microsoft Edge. Откройте Настройки и многое другое (...) выберите Справка и отзывы, а затем выберите О Microsoft Edge. Использование правильной версии веб-драйвера Microsoft Edge для сборки обеспечивает ее правильную работу.
- * Xüsusiyyətin mövcudluğu və funksionallığı cihaz növünə, bazara və brauzer versiyasına görə fərqlənə bilər.