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Microsoft Edge WebView2

Встраивайте веб-контент (HTML, CSS и JavaScript) в собственные приложения с помощью Microsoft Edge WebView2.

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Лучшее в Интернете

Используйте современную платформу Microsoft Edge (Chromium), чтобы внедрить веб-интерфейсы в собственное приложение.

Сила нативного

Создавайте мощные и безопасные приложения, предоставляя WebView2 контролируемый доступ к собственным возможностям.

Вечнозеленая или фиксированная версия

По умолчанию WebView2 является вечнозеленым и получает автоматические обновления, чтобы оставаться на новейшей и наиболее безопасной платформе.

Вариант фиксированной версии доступен для приложений со строгими требованиями к совместимости.

Загрузка среды выполнения WebView2

При распространении приложения существует несколько способов убедиться в том, что среда выполнения WebView2 находится на клиентских компьютерах. Подробнее об этих вариантах.  Сведения о проблемах с установкой и кодах ошибок см. в нашем руководстве по устранению неполадок.

Вечнозеленый загрузчик

Bootstrapper — это крошечный установщик, который загружает архитектуру устройства, соответствующую Evergreen Runtime, и устанавливает ее локально. Существует также ссылка, которая позволяет программно загрузить начальный загрузчик.

Evergreen Автономный установщик

Полнофункциональный установщик, который может установить Evergreen Runtime в автономной среде. Доступно для x86/x64/ARM64.

Исправленная версия

Выберите и упакуйте определенную версию среды выполнения WebView2 вместе с приложением.

  • * Xüsusiyyətin mövcudluğu və funksionallığı cihaz növünə, bazara və brauzer versiyasına görə fərqlənə bilər.