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Microsoft Edge Add-ons Developer

ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ນີ້ເພື່ອສ້າງການຂະຫຍາຍສໍາລັບ Microsoft Edge ແລະພິມໃຫ້ Microsoft Edge Add-ons.

ເຂົ້າສູ່ສູນຄູ່ຮ່ວມງານ

ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ

ເອກະສານຜູ້ພັດທະນາສ້າງadd-on ທໍາອິດຂອງທ່ານ

ປະກາດ

ບັນທຶກການອອກຈໍາຫນ່າຍແຜນທີ່ເສັ້ນທາງບລັອກທາງການ

ເຫດການ

Webinars ຊຸມຊົນEdge Add-ons ທີ່ Microsoft Build ແລະ Ignite

ຊຸມຊົນ

ກອງປະຊຸມສົນທະນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຄໍາຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆແນະນໍາຈຸດພິເສດ

ການພັດທະນາການຂະຫຍາຍສໍາລັບ Microsoft Edge ບໍ່ສາມາດງ່າຍຂຶ້ນ

ພັດທະນາການຂະຫຍາຍສໍາລັບ Microsoft Edge

ເລີ່ມສ້າງການຂະຫຍາຍ Chromium ຂອງທ່ານສໍາລັບ Microsoft Edge Add-ons. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຄູ່ມືເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານພັດທະນາການຂະຫຍາຍຄັ້ງທໍາອິດຂອງທ່ານ.

ພັດທະນາການຂະຫຍາຍ

ລົງທະບຽນເປັນຜູ້ພັດທະນາການຂະຫຍາຍ Microsoft Edge

ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການຍິນຍອມຂອງທ່ານ, ລົງທະບຽນເປັນຜູ້ພັດທະນາທີ່ມີໂຄງການ Microsoft Edge ທີ່ສູນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງ Microsoft. ມັນເປັນອິດສະຫຼະທີ່ຈະລົງທະບຽນແລະສົ່ງການຂະຫຍາຍຕໍ່ໂຄງການ Microsoft Edge.

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ຈັດພິມການຂະຫຍາຍຂອງທ່ານ

ຫຼັງ ຈາກ ທີ່ ທ່ານ ໄດ້ ພັດ ທະ ນາ ແລະ ທົດ ສອບ ການ ຂະ ຫຍາຍ ຕົວ ຂອງ ທ່ານ , ທ່ານ ພ້ອມ ທີ່ ຈະ ແຈກ ຢາຍ ມັນ . ອັບໂຫລດແພັກເກັດຂອງທ່ານແລະສົ່ງການຂະຫຍາຍຂອງທ່ານເພື່ອພິມໃນ Microsoft Edge Add-ons.

ຮຽນຮູ້ວິທີພິມ

ນໍາເອົາການຂະຫຍາຍ Chromium ຂອງທ່ານໄປMicrosoft Edge

Microsoft Edge ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ການ ຂະ ຫຍາຍ ຕົວ Chromium , ແລະ ທ່ານ ສາ ມາດ ພິມ ການ ຂະ ຫຍາຍ ຕົວ ຂອງ ທ່ານ ຕໍ່ ເວັບ ໄຊ Microsoft Edge Add-ons ທີ່ ມີ ການ ປ່ຽນ ແປງ ປະ ເພດ ນ້ອຍ ທີ່ ສຸດ .

ນໍາເອົາການຂະຫຍາຍຂອງທ່ານໄປທີ່ Microsoft Edge

ຮັບການຂະຫຍາຍຂອງທ່ານfeatured

ເພີ່ມການຂະຫຍາຍຂອງທ່ານໃສ່ການເກັບກໍາຂອງພວກເຮົາໃນຫນ້າບ້ານ Add-ons, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຊອກຫາໄດ້ງ່າຍ.

ສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານ

ທັງຫມົດກ່ຽວກັບ Microsoft Edge Extensions

ຮຽນຮູ້ວິທີການທີ່ພວກເຮົາໄດ້ປັບປຸງຊັບພະຍາກອນແລະຂະບວນການຂອງຜູ້ພັດທະນາຂອງພວກເຮົາດັ່ງນັ້ນມັນງ່າຍກວ່າທີ່ເຄີຍເປັນມາທີ່ຈະຈັດພິມການຂະຫຍາຍChromium ໃຫມ່ຫຼືທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ add-ons ຂອງພວກເຮົາ. ກວດເບິ່ງວີດີໂອຂ້າງລຸ່ມນີ້.

ການຂະຫຍາຍການສ້າງ

ເບິ່ງວີດີໂອ

ການພັດທະນາ ແລະ ການບໍລິຫານການຂະຫຍາຍ

ເບິ່ງວີດີໂອ

ເຫດຜົນສູງສຸດທີ່ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຮັກ Microsoft Edge

ເບິ່ງວີດີໂອ

ໃຫ້ຮູ້ແລະມີສ່ວນຮ່ວມ

ເຂົ້າເບິ່ງdashboard ຂອງຜູ້ພັດທະນາ

ລົງທະບຽນເປັນຜູ້ພັດທະນາການຂະຫຍາຍ Microsoft Edge ທີ່ສູນຄູ່ຮ່ວມງານເພື່ອສົ່ງການຂະຫຍາຍໃຫ້Microsoft Edge Add-ons.

ໄປdashboard

ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊMicrosoft Edge Add-ons

ກວດເບິ່ງການຂະຫຍາຍທີ່ຊຸມຊົນຂອງຜູ້ພັດທະນາໄດ້ສ້າງຂື້ນແລ້ວສໍາລັບ Microsoft Edge.

ໄປທີ່ເວັບໄຊທ໌

ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນ

ພວກເຮົາມາຊ່ວຍ! ຮັບຄໍາຕອບຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ Microsoft.

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ
  • * ຄວາມພ້ອມຂອງຄຸນສົມບັດ ແລະການເຮັດວຽກອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມປະເພດອຸປະກອນ ຕະຫຼາດ ແລະເວີຊັນຂອງບຣາວເຊີ.