Microsoft Edge Add-ons Developer

ການພັດທະນາການຂະຫຍາຍສໍາລັບ Microsoft Edge ບໍ່ສາມາດງ່າຍຂຶ້ນ
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ທັງຫມົດກ່ຽວກັບ Microsoft Edge Extensions
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ຮຽນຮູ້ວິທີການທີ່ພວກເຮົາໄດ້ປັບປຸງຊັບພະຍາກອນແລະຂະບວນການຂອງຜູ້ພັດທະນາຂອງພວກເຮົາດັ່ງນັ້ນມັນງ່າຍກວ່າທີ່ເຄີຍເປັນມາທີ່ຈະຈັດພິມການຂະຫຍາຍChromium ໃຫມ່ຫຼືທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ add-ons ຂອງພວກເຮົາ. ກວດເບິ່ງວີດີໂອຂ້າງລຸ່ມນີ້.
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