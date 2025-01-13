ດາວໂຫລດ
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ຮັບລຸ້ນລ່າສຸດ
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ສະບັບຫຼ້າສຸດ
ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການນໍາໃຊ້
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Microsoft Edge WebDriver ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊ່ອງ Stable ແລະຊ່ອງທາງ Insider ທັງຫມົດສໍາລັບ Microsoft Edge
- ດາວ ໂຫລດ ເວີ ຊັ່ນ Microsoft Edge WebDriver ທີ່ ຖືກ ຕ້ອງ ສໍາ ລັບ ການ ກໍ່ ສ້າງ ຂອງ ທ່ານ Microsoft Edge .
- ດາວ ນ ໌ ໂຫລດ ໂຄງ ຮ່າງ ການ ທົດ ສອບ WebDriver ຂອງ ການ ເລືອກ ຂອງ ທ່ານ .
ເພື່ອຊອກຫາຈໍານວນການກໍ່ສ້າງທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງທ່ານ: Launch Microsoft Edge. ເປີດການຕັ້ງຄ່າແລະອື່ນໆ (...) ເມນູ, ເລືອກHelp and feedback, ແລ້ວເລືອກກ່ຽວກັບ Microsoft Edge. ການນໍາໃຊ້ລຸ້ນທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງ Microsoft Edge WebDriver ສໍາລັບການກໍ່ສ້າງຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ມັນແລ່ນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
- * ຄວາມພ້ອມຂອງຄຸນສົມບັດ ແລະການເຮັດວຽກອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມປະເພດອຸປະກອນ ຕະຫຼາດ ແລະເວີຊັນຂອງບຣາວເຊີ.