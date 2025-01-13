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Microsoft Edge WebDriver

ປິດloopໃນວົງຈອນຂອງຜູ້ພັດທະນາຂອງທ່ານໂດຍອັດຕະໂນມັດການທົດສອບເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານໃນ Microsoft Edge ກັບ Microsoft Edge WebDriver.

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ດາວໂຫລດ

ຮັບລຸ້ນລ່າສຸດ

Stable Channel

ຊ່ອງໂຫວ່ສາທາລະນະທົ່ວໄປໃນປະຈຸບັນ.
ສະບັບ 131.0.2903.146
x64x86ARM64
ສະບັບ 131.0.2903.112
Linux

Beta Channel

ຊ່ອງPreview ສໍາລັບສະບັບສໍາຄັນຕໍ່ໄປ.
ສະບັບ 132.0.2957.106
LinuxMacMac M1x64x86ARM64

ຊ່ອງ Dev

ການປົດລັອກປະຈໍາອາທິດຂອງຄຸນນະສົມບັດແລະການແກ້ໄຂຫຼ້າສຸດຂອງພວກເຮົາ.
ສະບັບ 133.0.3053.0
ARM64
ສະບັບ 133.0.3054.1
x64x86Linux
ສະບັບ 133.0.3014.0
Mac M1Mac

ຊ່ອງ Canary

ການອອກປະຈໍາວັນຂອງລັກສະນະແລະການແກ້ໄຂຫຼ້າສຸດຂອງພວກເຮົາ.
ສະບັບ 134.0.3074.0
ARM64MacMac M1x64x86

ເບິ່ງ EULA ແລະ Credits   |   ຄໍາຖະແຫຼງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

ສະບັບຫຼ້າສຸດ

ການປ່ອຍຕົວ 134

ສະບັບ 134.0.3074.0
x86x64Mac M1MacARM64
ສະບັບ 134.0.3073.0
x86x64Mac M1MacARM64

ການປ່ອຍຕົວ 133

ສະບັບ 133.0.3065.0
x86x64Mac M1MacARM64
ສະບັບ 133.0.3064.0
x86x64ARM64
ສະບັບ 133.0.3063.0
x86x64ARM64
ສະບັບ 133.0.3062.0
x86x64Mac M1MacARM64
ສະບັບ 133.0.3061.0
x86x64ARM64

ການປ່ອຍຕົວ 132

ສະບັບ 132.0.2957.106
x86x64Mac M1MacLinuxARM64
ສະບັບ 132.0.2957.101
x86x64LinuxARM64
ສະບັບ 132.0.2957.93
x86x64Mac M1MacLinuxARM64
ສະບັບ 132.0.2957.59
Mac M1Mac
ສະບັບ 132.0.2957.58
Linux

ການປ່ອຍຕົວ 131

ສະບັບ 131.0.2903.146
x86x64ARM64
ສະບັບ 131.0.2903.112
x86x64Mac M1MacLinuxARM64
ສະບັບ 131.0.2903.109
Mac M1Mac
ສະບັບ 131.0.2903.108
Mac M1Mac
ສະບັບ 131.0.2903.99
x86x64Mac M1MacLinuxARM64

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ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການນໍາໃຊ້

Microsoft Edge WebDriver ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊ່ອງ Stable ແລະຊ່ອງທາງ Insider ທັງຫມົດສໍາລັບ Microsoft Edge

  • ດາວ ໂຫລດ ເວີ ຊັ່ນ Microsoft Edge WebDriver ທີ່ ຖືກ ຕ້ອງ ສໍາ ລັບ ການ ກໍ່ ສ້າງ ຂອງ ທ່ານ Microsoft Edge .
  • ດາວ ນ ໌ ໂຫລດ ໂຄງ ຮ່າງ ການ ທົດ ສອບ WebDriver ຂອງ ການ ເລືອກ ຂອງ ທ່ານ .
ເບິ່ງເອກະສານ

ເພື່ອຊອກຫາຈໍານວນການກໍ່ສ້າງທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງທ່ານ: Launch Microsoft Edge. ເປີດການຕັ້ງຄ່າແລະອື່ນໆ (...) ເມນູ, ເລືອກHelp and feedback, ແລ້ວເລືອກກ່ຽວກັບ Microsoft Edge. ການນໍາໃຊ້ລຸ້ນທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງ Microsoft Edge WebDriver ສໍາລັບການກໍ່ສ້າງຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ມັນແລ່ນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

  • * ຄວາມພ້ອມຂອງຄຸນສົມບັດ ແລະການເຮັດວຽກອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມປະເພດອຸປະກອນ ຕະຫຼາດ ແລະເວີຊັນຂອງບຣາວເຊີ.