Microsoft Edge WebView2

ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ ຂອງ ເວັບ
ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ ຂອງ ເວັບ
ໃຊ້ ເວັບ ໄຊ Microsoft Edge (Chromium) ທີ່ ທັນ ສະ ໄຫມ ເພື່ອ ນໍາ ເອົາ ປະ ສົບ ການ ເວັບ ໄຊ ເຂົ້າ ມາ ໃນ app native ຂອງ ທ່ານ .
ອໍາ ນາດ ຂອງ ຄົນ ພື້ນ ເມືອງ
ອໍາ ນາດ ຂອງ ຄົນ ພື້ນ ເມືອງ
ສ້າງໂປຣແກຣມທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະປອດໄພໂດຍການອະນຸຍາດໃຫ້ WebView2 ຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງຄວາມສາມາດຂອງnative.
Evergreen ຫຼື ສະບັບຄົງທີ່
Evergreen ຫຼື ສະບັບຄົງທີ່
ໂດຍການມາດຕະຖານ, WebView2 ແມ່ນ evergreen ແລະໄດ້ຮັບການປັບປຸງອັດຕະໂນມັດເພື່ອຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຫຼ້າສຸດແລະປອດໄພທີ່ສຸດ.
variant ສະບັບທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນມີສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ມີຂໍ້ກໍານົດຄວາມສອດຄ່ອງທີ່ເຄັ່ງຄັດ.
ດາວນ໌ໂຫລດ WebView2 Runtime
ດາວນ໌ໂຫລດ WebView2 Runtime
ເມື່ອການແຈກຢາຍຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານ, ມີສອງສາມວິທີທີ່ທ່ານສາມາດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ WebView2 Runtime ແມ່ນຢູ່ໃນເຄື່ອງຈັກຂອງລູກຄ້າ. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບທາງເລືອກເຫຼົ່ານັ້ນ . ສໍາ ລັບ ບັນ ຫາ ການ ຕິດ ຕັ້ງ ແລະ ປະ ເພດ ຄວາມ ຜິດ ພາດ ເບິ່ງ ຄູ່ ມື ການ ແກ້ ໄຂ ຂອງ ພວກ ເຮົາ .
Evergreen Bootstrapper
Bootstrapper ເປັນເຄື່ອງຕິດຕັ້ງຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ດາວໂຫລດEvergreen Runtime matching ໂຄງສ້າງອຸປະກອນແລະຕິດຕັ້ງມັນໃນທ້ອງຖິ່ນ. ນອກ ຈາກ ນີ້ ຍັງ ມີ Link ທີ່ ອະ ນຸ ຍາດ ໃຫ້ ທ່ານ ເພື່ອ ປະ ຕິ ບັດ ໂຄງ ການ ດາວ ໂຫລດ Bootstrapper ໄດ້ .
Evergreen Standalone Installer
ເຄື່ອງຕິດຕັ້ງເຕັມທີ່ສາມາດຕິດຕັ້ງ Evergreen Runtime ໃນສະພາບແວດລ້ອມ offline. ທີ່ມີສໍາລັບ x86/x64/ARM64.
ສະບັບຄົງທີ່
ຄັດເລືອກແລະຫຸ້ມຫໍ່ລຸ້ນສະເພາະຂອງ WebView2 Runtime ກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານ.
- * ຄວາມພ້ອມຂອງຄຸນສົມບັດ ແລະການເຮັດວຽກອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມປະເພດອຸປະກອນ ຕະຫຼາດ ແລະເວີຊັນຂອງບຣາວເຊີ.