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Веб-драйвер Microsoft Edge

Замкните цикл разработки, автоматизировав тестирование веб-сайта в Microsoft Edge с помощью Microsoft Edge WebDriver.

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Загрузки

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Стабильный канал

Текущий общедоступный канал выпуска.
Версия 131.0.2903.146
x64x86ARM64
Версия 131.0.2903.112
Linux

Бета-канал

Предварительный просмотр канала для следующей основной версии.
Версия 132.0.2957.106
LinuxMacMac M1x64x86ARM64

Канал разработки

Еженедельный выпуск наших последних функций и исправлений.
Версия 133.0.3053.0
ARM64
Версия 133.0.3054.1
x64x86Linux
Версия 133.0.3014.0
Mac M1Mac

Канарский канал

Ежедневный выпуск наших последних функций и исправлений.
Версия 134.0.3074.0
ARM64MacMac M1x64x86

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Последние версии

Отпускать 134

Версия 134.0.3074.0
x86x64Mac M1MacARM64
Версия 134.0.3073.0
x86x64Mac M1MacARM64

Отпускать 133

Версия 133.0.3065.0
x86x64Mac M1MacARM64
Версия 133.0.3064.0
x86x64ARM64
Версия 133.0.3063.0
x86x64ARM64
Версия 133.0.3062.0
x86x64Mac M1MacARM64
Версия 133.0.3061.0
x86x64ARM64

Отпускать 132

Версия 132.0.2957.106
x86x64Mac M1MacLinuxARM64
Версия 132.0.2957.101
x86x64LinuxARM64
Версия 132.0.2957.93
x86x64Mac M1MacLinuxARM64
Версия 132.0.2957.59
Mac M1Mac
Версия 132.0.2957.58
Linux

Отпускать 131

Версия 131.0.2903.146
x86x64ARM64
Версия 131.0.2903.112
x86x64Mac M1MacLinuxARM64
Версия 131.0.2903.109
Mac M1Mac
Версия 131.0.2903.108
Mac M1Mac
Версия 131.0.2903.99
x86x64Mac M1MacLinuxARM64

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Установка и использование

Microsoft Edge WebDriver будет работать со стабильным каналом и всеми каналами предварительной оценки для Microsoft Edge

  • Скачайте правильную версию веб-драйвера Microsoft Edge для сборки Microsoft Edge.
  • Загрузите фреймворк для тестирования WebDriver по вашему выбору.
Посмотреть документацию

Чтобы найти правильный номер сборки, запустите Microsoft Edge.  Откройте Настройки и многое другое (...) выберите Справка и отзывы, а затем выберите О Microsoft Edge. Использование правильной версии веб-драйвера Microsoft Edge для сборки обеспечивает ее правильную работу.

  • * Доступность и возможности функций зависят от типа устройства, рынка и версии браузера.