Microsoft Edge WebView2

Лучшее в Интернете
Лучшее в Интернете
Используйте современную платформу Microsoft Edge (Chromium), чтобы внедрить веб-интерфейсы в собственное приложение.
Сила нативного
Сила нативного
Создавайте мощные и безопасные приложения, предоставляя WebView2 контролируемый доступ к собственным возможностям.
Вечнозеленая или фиксированная версия
Вечнозеленая или фиксированная версия
По умолчанию WebView2 является вечнозеленым и получает автоматические обновления, чтобы оставаться на новейшей и наиболее безопасной платформе.
Вариант фиксированной версии доступен для приложений со строгими требованиями к совместимости.
Загрузка среды выполнения WebView2
Загрузка среды выполнения WebView2
При распространении приложения существует несколько способов убедиться в том, что среда выполнения WebView2 находится на клиентских компьютерах. Подробнее об этих вариантах. Сведения о проблемах с установкой и кодах ошибок см. в нашем руководстве по устранению неполадок.
Вечнозеленый загрузчик
Bootstrapper — это крошечный установщик, который загружает архитектуру устройства, соответствующую Evergreen Runtime, и устанавливает ее локально. Существует также ссылка, которая позволяет программно загрузить начальный загрузчик.
Evergreen Автономный установщик
Полнофункциональный установщик, который может установить Evergreen Runtime в автономной среде. Доступно для x86/x64/ARM64.
Исправленная версия
Выберите и упакуйте определенную версию среды выполнения WebView2 вместе с приложением.
- * Доступность и возможности функций зависят от типа устройства, рынка и версии браузера.