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Microsoft Edge Eklentileri Geliştiricisi

Microsoft Edge için bir uzantı oluşturmak ve bunu Microsoft Edge Eklentileri'nde yayımlamak için buradan başlayın.

İş Ortağı Merkezi'nde oturum açın

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Microsoft Edge için uzantı geliştirmek daha kolay olamazdı

Microsoft Edge için uzantı geliştirme

Microsoft Edge Eklentileri için Chromium uzantınızı oluşturmaya başlayın. İşte ilk uzantınızı geliştirmenize yardımcı olacak bir kılavuz.

Bir uzantı geliştirin

Microsoft Edge uzantısı geliştiricisi olarak kaydolun

Gönderiminizi kullanmaya başlamak için Microsoft İş Ortağı Merkezi'ndeki Microsoft Edge programına geliştirici olarak kaydolun. Microsoft Edge programına kaydolmak ve uzantı göndermek ücretsizdir.

Daha fazla bilgi

Uzantınızı yayınlayın

Uzantınızı geliştirip test ettikten sonra dağıtmaya hazırsınız demektir. Paketinizi karşıya yükleyin ve uzantınızı Microsoft Edge Eklentileri'nde yayımlamak üzere gönderin.

Nasıl yayınlayacağınızı öğrenin

Chromium uzantınızı Microsoft Edge'e taşıyın

Microsoft Edge, Chromium uzantılarını destekler ve uzantılarınızı en az kod değişikliğiyle Microsoft Edge Eklentileri web sitesinde yayımlayabilirsiniz.

Uzantılarınızı Microsoft Edge'e taşıyın

Uzantınızı öne çıkarın

Uzantınızı Eklentiler ana sayfasındaki koleksiyonlarımıza ekleyerek kullanıcıların bulmasını kolaylaştırın.

Talebinizi gönderin

Microsoft Edge Uzantıları hakkında her şey

Yeni veya mevcut Chromium uzantılarını eklentiler web sitemizde yayınlamayı her zamankinden daha kolay hale getirmek için geliştirici kaynaklarımızı ve süreçlerimizi nasıl iyileştirdiğimizi öğrenin. Aşağıdaki videolara göz atın.

Bina uzantıları

Videoyu izleyin

Uzantıları geliştirme ve yönetme

Videoyu izleyin

Müşterilerin Microsoft Edge'i sevmesinin en önemli nedenleri

Videoyu izleyin

Haberdar olun ve katılın

Geliştirici kontrol panelini ziyaret edin

Microsoft Edge Eklentileri'ne uzantı göndermek için İş Ortağı Merkezi'nde Microsoft Edge uzantıları geliştiricisi olarak kaydolun.

Kontrol paneline git

Microsoft Edge Eklentileri web sitesini ziyaret edin

Geliştirici topluluğunun Microsoft Edge için önceden oluşturduğu uzantılara göz atın.

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