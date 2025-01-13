Microsoft Edge Web Sürücüsü

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Kurulum ve kullanım
Kurulum ve kullanım
Microsoft Edge WebDriver, Microsoft Edge için Kararlı kanal ve tüm Insider kanallarıyla çalışır
- Microsoft Edge derlemeniz için doğru Microsoft Edge WebDriver sürümünü indirin.
- Seçtiğiniz bir WebDriver test çerçevesini indirin.
Doğru yapı numaranızı bulmak için: Microsoft Edge'i başlatın. Ayarlar'ı ve daha fazlasını açın (...) menüsünde, Yardım ve geri bildirim'i ve ardından Microsoft Edge Hakkında'yı seçin . Derlemeniz için Microsoft Edge WebDriver'ın doğru sürümünü kullanmak, düzgün çalışmasını sağlar.
- * Özelliğin kullanılabilirliği ve işlevleri cihaz türüne, pazara ve tarayıcı sürümüne göre değişebilir.