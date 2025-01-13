Microsoft Edge Web Sürücüsü

Doğru yapı numaranızı bulmak için: Microsoft Edge'i başlatın. Ayarlar'ı ve daha fazlasını açın (...) menüsünde, Yardım ve geri bildirim'i ve ardından Microsoft Edge Hakkında'yı seçin . Derlemeniz için Microsoft Edge WebDriver'ın doğru sürümünü kullanmak, düzgün çalışmasını sağlar.