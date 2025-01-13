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Microsoft Edge Web Sürücüsü

Microsoft Edge WebDriver ile web sitenizin Microsoft Edge'de test edilmesini otomatikleştirerek geliştirici döngünüzdeki döngüyü kapatın.

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En son sürümü edinin

Kararlı Kanal

Mevcut genel yayın kanalı.
Sürüm 131.0.2903.146
x64x86ARM64
Sürüm 131.0.2903.112
Linux

Beta Kanalı

Bir sonraki ana sürüm için kanalı önizleyin.
Sürüm 132.0.2957.106
LinuxMacMac M1x64x86ARM64

Geliştirici Kanalı

En son özelliklerimizin ve düzeltmelerimizin haftalık sürümü.
Sürüm 133.0.3053.0
ARM64
Sürüm 133.0.3054.1
x64x86Linux
Sürüm 133.0.3014.0
Mac M1Mac

Kanarya Kanalı

En son özelliklerimizin ve düzeltmelerimizin günlük sürümü.
Sürüm 134.0.3074.0
ARM64MacMac M1x64x86

EULA'yı ve Kredileri Görüntüleyin   |   Gizlilik Bildirimi

Son sürümler

Serbest bırakma 134

Sürüm 134.0.3074.0
x86x64Mac M1MacARM64
Sürüm 134.0.3073.0
x86x64Mac M1MacARM64

Serbest bırakma 133

Sürüm 133.0.3065.0
x86x64Mac M1MacARM64
Sürüm 133.0.3064.0
x86x64ARM64
Sürüm 133.0.3063.0
x86x64ARM64
Sürüm 133.0.3062.0
x86x64Mac M1MacARM64
Sürüm 133.0.3061.0
x86x64ARM64

Serbest bırakma 132

Sürüm 132.0.2957.106
x86x64Mac M1MacLinuxARM64
Sürüm 132.0.2957.101
x86x64LinuxARM64
Sürüm 132.0.2957.93
x86x64Mac M1MacLinuxARM64
Sürüm 132.0.2957.59
Mac M1Mac
Sürüm 132.0.2957.58
Linux

Serbest bırakma 131

Sürüm 131.0.2903.146
x86x64ARM64
Sürüm 131.0.2903.112
x86x64Mac M1MacLinuxARM64
Sürüm 131.0.2903.109
Mac M1Mac
Sürüm 131.0.2903.108
Mac M1Mac
Sürüm 131.0.2903.99
x86x64Mac M1MacLinuxARM64

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Kurulum ve kullanım

Microsoft Edge WebDriver, Microsoft Edge için Kararlı kanal ve tüm Insider kanallarıyla çalışır

  • Microsoft Edge derlemeniz için doğru Microsoft Edge WebDriver sürümünü indirin.
  • Seçtiğiniz bir WebDriver test çerçevesini indirin.
Belgeleri görüntüleyin

Doğru yapı numaranızı bulmak için: Microsoft Edge'i başlatın. Ayarlar'ı ve daha fazlasını açın (...) menüsünde, Yardım ve geri bildirim'i ve ardından Microsoft Edge Hakkında'yı seçin . Derlemeniz için Microsoft Edge WebDriver'ın doğru sürümünü kullanmak, düzgün çalışmasını sağlar.

  • * Özelliğin kullanılabilirliği ve işlevleri cihaz türüne, pazara ve tarayıcı sürümüne göre değişebilir.