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Microsoft Edge Web Görünümü2

Microsoft Edge WebView2 ile yerel uygulamalarınıza web içeriği (HTML, CSS ve JavaScript) ekleyin.

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Web'in En İyileri

Web deneyimlerini yerel uygulamanıza getirmek için modern Microsoft Edge (Chromium) platformunu kullanın.

Yerlinin gücü

WebView2'nin yerel özelliklere kontrollü erişimine izin vererek güçlü ve güvenli uygulamalar oluşturun.

Evergreen veya sabit versiyon

Varsayılan olarak, WebView2 her zaman yeşildir ve en son ve en güvenli platformda kalmak için otomatik güncellemeler alır.

Sıkı uyumluluk gereksinimleri olan uygulamalar için sabit bir sürüm varyantı mevcuttur.

WebView2 Çalışma Zamanını İndirin

Uygulamanızı dağıtırken, WebView2 Çalışma Zamanı'nın istemci makinelerde olduğundan emin olmanın birkaç yolu vardır. Bu seçenekler hakkında daha fazla bilgi edinin.  Yükleme sorunları ve hata kodları için sorun giderme kılavuzumuza bakın.

Evergreen Önyükleyici

Önyükleyici, Evergreen Runtime eşleştirme cihazı mimarisini indiren ve yerel olarak yükleyen küçük bir yükleyicidir. Önyükleyiciyi programlı olarak indirmenize izin veren bir Bağlantı da vardır.

Evergreen Bağımsız Yükleyici

Evergreen Runtime'ı çevrimdışı ortamda kurabilen tam gelişmiş bir yükleyici. x86/x64/ARM64 için kullanılabilir.

Sabit Versiyon

WebView2 Çalışma Zamanı'nın belirli bir sürümünü seçin ve uygulamanızla paketleyin.

  • * Özelliğin kullanılabilirliği ve işlevleri cihaz türüne, pazara ve tarayıcı sürümüne göre değişebilir.