Microsoft Edge Web Görünümü2

Web'in En İyileri
Web'in En İyileri
Web deneyimlerini yerel uygulamanıza getirmek için modern Microsoft Edge (Chromium) platformunu kullanın.
Yerlinin gücü
Yerlinin gücü
WebView2'nin yerel özelliklere kontrollü erişimine izin vererek güçlü ve güvenli uygulamalar oluşturun.
Evergreen veya sabit versiyon
Evergreen veya sabit versiyon
Varsayılan olarak, WebView2 her zaman yeşildir ve en son ve en güvenli platformda kalmak için otomatik güncellemeler alır.
Sıkı uyumluluk gereksinimleri olan uygulamalar için sabit bir sürüm varyantı mevcuttur.
WebView2 Çalışma Zamanını İndirin
WebView2 Çalışma Zamanını İndirin
Uygulamanızı dağıtırken, WebView2 Çalışma Zamanı'nın istemci makinelerde olduğundan emin olmanın birkaç yolu vardır. Bu seçenekler hakkında daha fazla bilgi edinin. Yükleme sorunları ve hata kodları için sorun giderme kılavuzumuza bakın.
Evergreen Önyükleyici
Önyükleyici, Evergreen Runtime eşleştirme cihazı mimarisini indiren ve yerel olarak yükleyen küçük bir yükleyicidir. Önyükleyiciyi programlı olarak indirmenize izin veren bir Bağlantı da vardır.
Evergreen Bağımsız Yükleyici
Evergreen Runtime'ı çevrimdışı ortamda kurabilen tam gelişmiş bir yükleyici. x86/x64/ARM64 için kullanılabilir.
Sabit Versiyon
WebView2 Çalışma Zamanı'nın belirli bir sürümünü seçin ve uygulamanızla paketleyin.
- * Özelliğin kullanılabilirliği ve işlevleri cihaz türüne, pazara ve tarayıcı sürümüne göre değişebilir.