Розробник надбудов Microsoft Edge

Розробка розширень для Microsoft Edge не може бути простішою
Розробка розширень для Microsoft Edge не може бути простішою
Все про розширення Microsoft Edge
Все про розширення Microsoft Edge
Дізнайтеся, як ми вдосконалили наші ресурси та процеси для розробників, щоб публікувати нові або наявні розширення Chromium на нашому веб-сайті додатків стало простіше, ніж будь-коли. Перегляньте відео нижче.
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- * Доступність і можливості функцій можуть відрізнятися залежно від типу пристрою, ринку та версії браузера.