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Розробник надбудов Microsoft Edge

Почніть тут, щоб створити розширення для Microsoft Edge і опублікувати його в додаткових компонентах Microsoft Edge .

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Розробка розширень для Microsoft Edge не може бути простішою

Розробка розширення для Microsoft Edge

Почніть створювати розширення Chromium для додатків Microsoft Edge. Ось посібник, який допоможе вам розробити ваше перше розширення.

Розробити розширення

Зареєструйтеся як розробник розширень Microsoft Edge

Щоб розпочати подання заявки, зареєструйтеся як розробник у програмі Microsoft Edge у Партнерському центрі Microsoft. Реєстрація та надсилання розширень до програми Microsoft Edge безкоштовні.

Докладніше

Опублікуйте своє розширення

Після того, як ви розробили та протестували розширення, ви готові розповсюджувати його. Завантажте свій пакет і надішліть розширення для публікації в додаткових компонентах Microsoft Edge.

Дізнайтесь, як публікувати

Перенесіть розширення Chromium у Microsoft Edge

Microsoft Edge підтримує розширення Chromium, і ви можете публікувати свої розширення на веб-сайті додатків Microsoft Edge з мінімальними змінами коду.

Перенесення розширень у Microsoft Edge

Як додати своє розширення до функцій

Додайте своє розширення до наших колекцій на домашній сторінці додатків, щоб користувачам було легко його знайти.

Залишити заявку

Все про розширення Microsoft Edge

Дізнайтеся, як ми вдосконалили наші ресурси та процеси для розробників, щоб публікувати нові або наявні розширення Chromium на нашому веб-сайті додатків стало простіше, ніж будь-коли. Перегляньте відео нижче.

Прибудови до будівель

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Розробка розширень і керування ними

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Основні причини, чому клієнти люблять Microsoft Edge

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Будьте в курсі подій та долучайтеся

Відвідайте інформаційну панель розробника

Зареєструйтеся як розробник розширень Microsoft Edge у Партнерському центрі, щоб надсилати розширення до Додаткових компонентів Microsoft Edge.

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Відвідайте веб-сайт додаткових компонентів Microsoft Edge

Ознайомтеся з розширеннями, які спільнота розробників вже створила для Microsoft Edge.

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Отримати підтримку

Ми тут, щоб допомогти! Отримайте відповіді від експерта корпорації Майкрософт.

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  • * Доступність і можливості функцій можуть відрізнятися залежно від типу пристрою, ринку та версії браузера.