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Встановлення та використання
Встановлення та використання
Microsoft Edge WebDriver працюватиме зі стабільним каналом і всіма каналами оцінювання для Microsoft Edge
- Завантажте правильну версію веб-драйвера Microsoft Edge для вашої збірки Microsoft Edge.
- Завантажте фреймворк для тестування WebDriver на ваш вибір.
Щоб знайти правильний номер збірки: Запустіть Microsoft Edge. Відкрийте Налаштування та інше (...) , виберіть пункт Довідка та відгуки, а потім виберіть пункт Про Microsoft Edge. Використання правильної версії Microsoft Edge WebDriver для вашої збірки забезпечує її правильну роботу.
- * Доступність і можливості функцій можуть відрізнятися залежно від типу пристрою, ринку та версії браузера.