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Microsoft Edge WebDriver

Замкніть цикл свого циклу розробки, автоматизувавши тестування свого веб-сайту в Microsoft Edge за допомогою Microsoft Edge WebDriver.

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Завантаження

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Стабільний канал

Поточний канал загального публічного випуску.
Версія 131.0.2903.146
x64x86ARM64
Версія 131.0.2903.112
Linux

Бета-канал

Попередній перегляд каналу для наступної основної версії.
Версія 132.0.2957.106
LinuxMacMac M1x64x86ARM64

Канал розробників

Щотижневий випуск наших найновіших функцій і виправлень.
Версія 133.0.3053.0
ARM64
Версія 133.0.3054.1
x64x86Linux
Версія 133.0.3014.0
Mac M1Mac

Канарський канал

Щоденний випуск наших найновіших функцій і виправлень.
Версія 134.0.3074.0
ARM64MacMac M1x64x86

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Останні версії

Реліз 134

Версія 134.0.3074.0
x86x64Mac M1MacARM64
Версія 134.0.3073.0
x86x64Mac M1MacARM64

Реліз 133

Версія 133.0.3065.0
x86x64Mac M1MacARM64
Версія 133.0.3064.0
x86x64ARM64
Версія 133.0.3063.0
x86x64ARM64
Версія 133.0.3062.0
x86x64Mac M1MacARM64
Версія 133.0.3061.0
x86x64ARM64

Реліз 132

Версія 132.0.2957.106
x86x64Mac M1MacLinuxARM64
Версія 132.0.2957.101
x86x64LinuxARM64
Версія 132.0.2957.93
x86x64Mac M1MacLinuxARM64
Версія 132.0.2957.59
Mac M1Mac
Версія 132.0.2957.58
Linux

Реліз 131

Версія 131.0.2903.146
x86x64ARM64
Версія 131.0.2903.112
x86x64Mac M1MacLinuxARM64
Версія 131.0.2903.109
Mac M1Mac
Версія 131.0.2903.108
Mac M1Mac
Версія 131.0.2903.99
x86x64Mac M1MacLinuxARM64

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Встановлення та використання

Microsoft Edge WebDriver працюватиме зі стабільним каналом і всіма каналами оцінювання для Microsoft Edge

  • Завантажте правильну версію веб-драйвера Microsoft Edge для вашої збірки Microsoft Edge.
  • Завантажте фреймворк для тестування WebDriver на ваш вибір.
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Щоб знайти правильний номер збірки: Запустіть Microsoft Edge. Відкрийте Налаштування та інше (...) , виберіть пункт Довідка та відгуки, а потім виберіть пункт Про Microsoft Edge. Використання правильної версії Microsoft Edge WebDriver для вашої збірки забезпечує її правильну роботу.

  • * Доступність і можливості функцій можуть відрізнятися залежно від типу пристрою, ринку та версії браузера.