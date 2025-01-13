Щоб знайти правильний номер збірки: Запустіть Microsoft Edge. Відкрийте Налаштування та інше (...) , виберіть пункт Довідка та відгуки, а потім виберіть пункт Про Microsoft Edge. Використання правильної версії Microsoft Edge WebDriver для вашої збірки забезпечує її правильну роботу.