Microsoft Edge WebView2

Розповсюджуючи програму, є кілька способів переконатися, що середовище виконання WebView2 працює на клієнтських комп'ютерах. Докладніше про ці варіанти. Щоб дізнатися про проблеми зі встановленням і коди помилок, перегляньте наш посібник з усунення несправностей.