Microsoft Edge WebView2

Найкраще з Інтернету
Найкраще з Інтернету
Використовуйте сучасну платформу Microsoft Edge (Chromium), щоб перенести веб-досвід у власну програму.
Сила нативу
Сила нативу
Створюйте потужні та безпечні програми, надаючи контрольований WebView2 доступ до вбудованих можливостей.
Вічнозелена або фіксована версія
Вічнозелена або фіксована версія
За замовчуванням WebView2 є вічнозеленим і отримує автоматичні оновлення, щоб залишатися на найновішій і найбезпечнішій платформі.
Варіант фіксованої версії доступний для додатків із суворими вимогами до сумісності.
Завантаження середовища виконання WebView2
Завантаження середовища виконання WebView2
Розповсюджуючи програму, є кілька способів переконатися, що середовище виконання WebView2 працює на клієнтських комп'ютерах. Докладніше про ці варіанти. Щоб дізнатися про проблеми зі встановленням і коди помилок, перегляньте наш посібник з усунення несправностей.
Вічнозелений чоботар
Bootstrapper — це крихітний інсталятор, який завантажує відповідну архітектуру пристрою Evergreen Runtime і встановлює її локально. Також є посилання, яке дозволяє програмно завантажити Bootstrapper.
Автономний інсталятор Evergreen
Повноцінний інсталятор, який може встановлювати Evergreen Runtime в автономному середовищі. Доступно для x86/x64/ARM64.
Виправлена версія
Виберіть і упакуйте певну версію середовища виконання WebView2 разом із програмою.
- * Доступність і можливості функцій можуть відрізнятися залежно від типу пристрою, ринку та версії браузера.