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Microsoft Edge WebView2

Вбудовуйте веб-вміст (HTML, CSS і JavaScript) у власні програми за допомогою Microsoft Edge WebView2.

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Найкраще з Інтернету

Використовуйте сучасну платформу Microsoft Edge (Chromium), щоб перенести веб-досвід у власну програму.

Сила нативу

Створюйте потужні та безпечні програми, надаючи контрольований WebView2 доступ до вбудованих можливостей.

Вічнозелена або фіксована версія

За замовчуванням WebView2 є вічнозеленим і отримує автоматичні оновлення, щоб залишатися на найновішій і найбезпечнішій платформі.

Варіант фіксованої версії доступний для додатків із суворими вимогами до сумісності.

Завантаження середовища виконання WebView2

Розповсюджуючи програму, є кілька способів переконатися, що середовище виконання WebView2 працює на клієнтських комп'ютерах. Докладніше про ці варіанти.  Щоб дізнатися про проблеми зі встановленням і коди помилок, перегляньте наш посібник з усунення несправностей.

Вічнозелений чоботар

Bootstrapper — це крихітний інсталятор, який завантажує відповідну архітектуру пристрою Evergreen Runtime і встановлює її локально. Також є посилання, яке дозволяє програмно завантажити Bootstrapper.

Автономний інсталятор Evergreen

Повноцінний інсталятор, який може встановлювати Evergreen Runtime в автономному середовищі. Доступно для x86/x64/ARM64.

Виправлена версія

Виберіть і упакуйте певну версію середовища виконання WebView2 разом із програмою.

  • * Доступність і можливості функцій можуть відрізнятися залежно від типу пристрою, ринку та версії браузера.