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Microsoft Edge 加载项开发人员

从此处开始，为 Microsoft Edge 创建扩展并将其发布到 Microsoft Edge 加载项。

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为 Microsoft Edge 开发扩展再简单不过了

开发 Microsoft Edge 的扩展

开始为 Microsoft Edge 加载项构建 Chromium 扩展。以下是帮助您开发第一个扩展的指南。

开发扩展

注册为 Microsoft Edge 扩展开发人员

若要开始提交，请在 Microsoft 合作伙伴中心注册为 Microsoft Edge 计划的开发人员。注册和提交 Microsoft Edge 计划的扩展是免费的。

了解更多信息

发布扩展

开发和测试扩展后，即可分发它。上传包并提交扩展以在 Microsoft Edge 加载项上发布。

了解如何发布

将 Chromium 扩展引入 Microsoft Edge

Microsoft Edge 支持 Chromium 扩展，你可以将扩展发布到 Microsoft Edge 加载项网站，只需进行最少的代码更改。

将扩展引入 Microsoft Edge

获取扩展精选内容

在附加组件主页上将您的扩展添加到我们的集合中，以便用户轻松找到它。

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关于 Microsoft Edge 扩展

了解我们如何改进开发人员资源和流程，以便比以往任何时候都更容易将新的或现有的 Chromium 扩展程序发布到我们的插件网站。请观看下面的视频。

构建扩展

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开发和管理扩展

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客户喜欢 Microsoft Edge 的主要原因

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在合作伙伴中心注册为 Microsoft Edge 扩展开发人员，以将扩展提交到 Microsoft Edge 加载项。

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查看开发人员社区已经为 Microsoft Edge 创建的扩展。

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