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Microsoft Edge 載入項開發人員

從此處開始，為 Microsoft Edge 創建擴展並將其發佈到 Microsoft Edge 載入項。

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為 Microsoft Edge 開發擴展再簡單不過了

開發 Microsoft Edge 的擴展

開始為 Microsoft Edge 載入項構建 Chromium 擴展。以下是説明您開發第一個擴展的指南。

開發擴展

註冊為 Microsoft Edge 擴展開發人員

若要開始提交，請在 Microsoft 合作夥伴中心註冊為 Microsoft Edge 計劃的開發人員。註冊和提交 Microsoft Edge 計劃的擴展是免費的。

深入了解

發佈擴展

開發和測試擴展后，即可分發它。上傳包並提交擴展以在 Microsoft Edge 載入項上發佈。

瞭解如何發佈

將 Chromium 擴展引入 Microsoft Edge

Microsoft Edge 支援 Chromium 擴展，你可以將擴展發佈到 Microsoft Edge 載入項網站，只需進行最少的代碼更改。

將擴展引入 Microsoft Edge

獲取擴展精選內容

在附加元件主頁上將您的擴展添加到我們的集合中，以便用戶輕鬆找到它。

提交您的請求

關於 Microsoft Edge 擴展

了解我們如何改進開發人員資源和流程，以便比以往任何時候都更容易將新的或現有的 Chromium 擴展程式發佈到我們的外掛程式網站。請觀看下面的視頻。

構建擴展

觀看視頻

開發和管理擴展

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客戶喜歡 Microsoft Edge 的主要原因

觀看視頻

隨時了解情況並參與其中

訪問開發者儀錶板

在合作夥伴中心註冊為 Microsoft Edge 擴展開發人員，以將擴展提交到 Microsoft Edge 載入項。

轉到儀錶板

訪問 Microsoft Edge 載入項網站

查看開發人員社區已經為 Microsoft Edge 創建的擴展。

訪問網站

獲取支援

我們是來幫忙的！從 Microsoft 專家那裡獲得答案。

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  • * 功能可用性和功能性可能因裝置類型、市場和瀏覽器版本而異。