Microsoft Edge 載入項開發人員

從此處開始，為 Microsoft Edge 創建擴展並將其發佈到 Microsoft Edge 載入項。
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為 Microsoft Edge 開發擴展再簡單不過了
開發 Microsoft Edge 的擴展
開始為 Microsoft Edge 載入項構建 Chromium 擴展。以下是説明您開發第一個擴展的指南。
註冊為 Microsoft Edge 擴展開發人員
若要開始提交，請在 Microsoft 合作夥伴中心註冊為 Microsoft Edge 計劃的開發人員。註冊和提交 Microsoft Edge 計劃的擴展是免費的。
發佈擴展
開發和測試擴展后，即可分發它。上傳包並提交擴展以在 Microsoft Edge 載入項上發佈。
將 Chromium 擴展引入 Microsoft Edge
Microsoft Edge 支援 Chromium 擴展，你可以將擴展發佈到 Microsoft Edge 載入項網站，只需進行最少的代碼更改。
獲取擴展精選內容
在附加元件主頁上將您的擴展添加到我們的集合中，以便用戶輕鬆找到它。
關於 Microsoft Edge 擴展
了解我們如何改進開發人員資源和流程，以便比以往任何時候都更容易將新的或現有的 Chromium 擴展程式發佈到我們的外掛程式網站。請觀看下面的視頻。
構建擴展
開發和管理擴展
客戶喜歡 Microsoft Edge 的主要原因
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在合作夥伴中心註冊為 Microsoft Edge 擴展開發人員，以將擴展提交到 Microsoft Edge 載入項。
訪問 Microsoft Edge 載入項網站
查看開發人員社區已經為 Microsoft Edge 創建的擴展。
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