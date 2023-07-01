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مايكروسوفت إيدج الجديد هنا

يتوفر Microsoft Edge الجديد هنا ومتاح الآن للتنزيل على جميع الإصدارات المدعومة من Windows و macOS و iOS و Android.

تنزيل Edge

تطوير ملحقات لمايكروسوفت إيدج

تم بناء Microsoft Edge على Chromium ويوفر أفضل امتداد في فئته وتوافق الويب. تعرف على كيفية البدء والحصول على ملحقاتك على موقع Edge Add-ons على الويب.

بدء الاستخدام

كن أحد المطلعين على Microsoft Edge

هل تريد أن تكون أول من يقوم بمعاينة الجديد في Edge؟ يتم تحديث قنوات Insider باستمرار بأحدث الميزات ، لذا قم بالتنزيل الآن وكن من الداخل.

تنزيل إصدارات المعاينة

منصة الويب

ملحقات

ارتق بتجربة التصفح من خلال تخصيصها باستخدام الإضافات.

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PWAs

قم بتحسين مواقع الويب الحالية بتجارب شبيهة بالتطبيقات الأصلية.

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ادوات

تصحيح أخطاء المتصفح وأتمتته باستخدام أدوات قوية لمطوري الويب.

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عرض الويب2

قم بتضمين محتوى الويب (HTML و CSS و JavaScript) في تطبيقاتك الأصلية.

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ما الجديد

مدونة Microsoft Edge

اقرأ أحدث ما لدينا من رؤية لتقديم Microsoft Copilot للجميع والمزيد.

قراءة المدونة

مقاطع فيديو Microsoft Edge للمطورين

تحقق من مكتبة الفيديو الخاصة بنا للتعرف على أحدث أدوات مطوري الويب وواجهات برمجة التطبيقات المتاحة لك.

شاهد الفيديو

ما الجديد في أدوات التطوير

تحقق من أحدث الميزات في Microsoft Edge DevTools.

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Developer resources

الأدوات والمراجع والأدلة والمزيد

اكتشف الأدوات التي ستساعدك على إنشاء مواقع ويب أفضل. افحص موقعك باستخدام WebHint، أو تحقق من إمكانية الوصول إلى موقعك باستخدام ملحقات أدوات إمكانية وصول ذوي الاحتياجات الخاصة من Microsoft، أو قم بتنزيل عينة من WebView2 SDK.

تحقق من ذلك
  • * قد يختلف توافر الميزات ووظائفها حسب نوع الجهاز والسوق وإصدار المستعرض.