مايكروسوفت إيدج الجديد هنا

اكتشف الأدوات التي ستساعدك على إنشاء مواقع ويب أفضل. افحص موقعك باستخدام WebHint، أو تحقق من إمكانية الوصول إلى موقعك باستخدام ملحقات أدوات إمكانية وصول ذوي الاحتياجات الخاصة من Microsoft، أو قم بتنزيل عينة من WebView2 SDK.