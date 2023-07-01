مايكروسوفت إيدج الجديد هنا
يتوفر Microsoft Edge الجديد هنا ومتاح الآن للتنزيل على جميع الإصدارات المدعومة من Windows و macOS و iOS و Android.
تطوير ملحقات لمايكروسوفت إيدج
تم بناء Microsoft Edge على Chromium ويوفر أفضل امتداد في فئته وتوافق الويب. تعرف على كيفية البدء والحصول على ملحقاتك على موقع Edge Add-ons على الويب.
كن أحد المطلعين على Microsoft Edge
هل تريد أن تكون أول من يقوم بمعاينة الجديد في Edge؟ يتم تحديث قنوات Insider باستمرار بأحدث الميزات ، لذا قم بالتنزيل الآن وكن من الداخل.
ارتق بتجربة التصفح من خلال تخصيصها باستخدام الإضافات.
قم بتحسين مواقع الويب الحالية بتجارب شبيهة بالتطبيقات الأصلية.
تصحيح أخطاء المتصفح وأتمتته باستخدام أدوات قوية لمطوري الويب.
قم بتضمين محتوى الويب (HTML و CSS و JavaScript) في تطبيقاتك الأصلية.
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مقاطع فيديو Microsoft Edge للمطورين
تحقق من مكتبة الفيديو الخاصة بنا للتعرف على أحدث أدوات مطوري الويب وواجهات برمجة التطبيقات المتاحة لك.
ما الجديد في أدوات التطوير
تحقق من أحدث الميزات في Microsoft Edge DevTools.
الأدوات والمراجع والأدلة والمزيد
اكتشف الأدوات التي ستساعدك على إنشاء مواقع ويب أفضل. افحص موقعك باستخدام WebHint، أو تحقق من إمكانية الوصول إلى موقعك باستخدام ملحقات أدوات إمكانية وصول ذوي الاحتياجات الخاصة من Microsoft، أو قم بتنزيل عينة من WebView2 SDK.