Перейти к основному содержанию

Новый Microsoft Edge уже здесь

Новый Microsoft Edge уже доступен для загрузки на всех поддерживаемых версиях Windows, macOS, iOS и Android.

Скачать Edge

Разработка расширений для Microsoft Edge

Microsoft Edge построен на Chromium и обеспечивает лучшее в своем классе расширение и веб-совместимость. Узнайте, как начать и разместить расширения на веб-сайте надстроек Edge.

Начать

Станьте участником программы предварительной оценки Microsoft Edge

Хотите первыми узнать, что нового в Edge? Инсайдерские каналы постоянно обновляются новейшими функциями, поэтому загрузите сейчас и станьте инсайдером.

Скачать предварительные сборки

Веб-платформа

Расширения

Повысьте удобство работы в Интернете, настроив его с помощью расширений.

Подробнее

PWA

Улучшайте существующие веб-сайты с помощью нативных интерфейсов, похожих на приложения.

Подробнее

Инструменты

Отлаживайте и автоматизируйте браузер с помощью мощных инструментов для веб-разработчиков.

Подробнее

Веб-представление2

Встраивайте веб-контент (HTML, CSS, JavaScript) в свои собственные приложения.

Подробнее

Что нового

Блог о Microsoft Edge

Ознакомьтесь с последними новостями о том, как сделать Microsoft Copilot доступным для всех и не только.

Читать блог

Видео о Microsoft Edge для разработчиков

Ознакомьтесь с нашей видеотекой, чтобы узнать о новейших инструментах и API веб-разработчика, доступных для вас.

Смотреть видео

Новые возможности средств разработки

Ознакомьтесь с новейшими функциями в средствах разработки Microsoft Edge.

ПодробнееСмотреть видео
Developer resources

Инструменты, справочники, руководства и многое другое

Откройте для себя инструменты, которые помогут вам создавать лучшие веб-сайты. Просканируйте свой сайт с помощью WebHint, проверьте специальные возможности сайта с помощью расширений Microsoft Accessibility Tool Extensions или загрузите образец пакета SDK WebView2.

Взгляните
  • * Доступность и возможности функций зависят от типа устройства, рынка и версии браузера.