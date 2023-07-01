Новый Microsoft Edge уже здесь

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Инструменты, справочники, руководства и многое другое
Инструменты, справочники, руководства и многое другое
Откройте для себя инструменты, которые помогут вам создавать лучшие веб-сайты. Просканируйте свой сайт с помощью WebHint, проверьте специальные возможности сайта с помощью расширений Microsoft Accessibility Tool Extensions или загрузите образец пакета SDK WebView2.
- * Доступность и возможности функций зависят от типа устройства, рынка и версии браузера.