新的Microsoft优势就在这里
新的Microsoft Edge现在可在所有受支持的Windows，macOS，iOS和Android版本上下载。
开发Microsoft Edge扩展
Microsoft Edge建立在Chromium之上，提供一流的扩展和Web兼容性。了解如何开始扩展并将其迁移到 Edge 加载项网站。
成为 Microsoft Edge 预览体验成员
想要第一个预览 Edge 中的新增功能？预览体验成员频道会不断更新最新功能，因此请立即下载并成为预览体验成员。
通过使用扩展程序进行自定义来提升浏览体验。
使用类似本机应用的体验增强现有网站。
使用面向 Web 开发人员的强大工具调试和自动化浏览器。
在本机应用程序中嵌入 Web 内容（HTML、CSS、JavaScript）。
阅读有关我们的愿景的最新信息，将 Microsoft Copilot 带给每个人以及更多。
面向开发人员的 Microsoft Edge 视频
查看我们的视频库，了解可供您使用的最新 Web 开发人员工具和 API。
DevTools 中的新增功能
查看 Microsoft Edge DevTools 中的最新功能。
工具、参考资料、指南等
发现可以帮助您构建更好网站的工具。使用 WebHint 扫描网站，使用 Microsoft 辅助功能工具扩展检查网站的辅助功能，或下载 WebView2 SDK 的示例。