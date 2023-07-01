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新的Microsoft優勢就在這裡

新的Microsoft Edge現在可在所有受支援的Windows，macOS，iOS和Android版本上下載。

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開發Microsoft邊緣擴展

Microsoft Edge建立在Chromium之上，提供一流的擴展和Web相容性。瞭解如何開始擴展並將其遷移到Edge載入項網站。

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網路平臺

擴展

通過使用擴展程式進行自定義來提升瀏覽體驗。

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PWA

使用類似本機應用的體驗增強現有網站。

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工具

使用面向 Web 開發人員的強大工具調試和自動化瀏覽器。

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網路檢視2

在本機應用程式中嵌入 Web 內容（HTML、CSS、JavaScript）。

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新增功能

Microsoft Edge 博客

閱讀有關我們的願景的最新資訊，將 Microsoft Copilot 帶給每個人以及更多。

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面向開發人員的 Microsoft Edge 視頻

查看我們的視頻庫，瞭解可供您使用的最新 Web 開發人員工具和 API。

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DevTools 中的新增功能

查看 Microsoft Edge DevTools 中的最新功能。

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Developer resources

工具、參考資料、指南等

發現可以説明您構建更好網站的工具。使用 WebHint 掃描網站，使用 Microsoft 輔助功能工具擴展檢查網站的輔助功能，或下載 WebView2 SDK 的範例。

一探究竟
  • * 功能可用性和功能性可能因裝置類型、市場和瀏覽器版本而異。