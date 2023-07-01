ወደ ዋና ይዘት ይውሰዳሉ

አዲሱ ማይክሮሶፍት ኤጅ እዚህ አለ

አዲሱ የ Microsoft Edge እዚህ እና አሁን ሁሉንም የሚደገፉ የ ዊንዶውስ, macOS, iOS እና Android ላይ ለማውረድ ይገኛል.

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ማይክሮሶፍት ኤጅ በ Chromium ላይ የተገነባ ሲሆን ከሁሉ የተሻለ የመደብ ማስፋፊያ እና የድረ-ገጽ ተጣጣሚነት ይሰጣል. ማስፋፊያዎን እንዴት መጀመር እና በ Edge Add-ons ድረ ገጽ ላይ ማግኘት እንደሚቻል ተማር።

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የ Microsoft Edge Insider ይሁኑ

ኤጅ ውስጥ ምን አዲስ ነገር አስቀድሞ ለማየት የመጀመሪያው መሆን ይፈልጋሉ? የውስጠ-ድር ጣቢያዎች የቅርብ ጊዜ ገጽታዎች ጋር ያለማቋረጥ ይሻሻላሉ, ስለዚህ አሁን ያውርዱ እና Insider ይሁኑ.

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ዌብ ፕላቶ

ኤክስቴንሽንስ

የመቃኘት ልምዱ እንዲሰፋ በማድረግ ከፍ ከፍ ማድረግ።

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PWAs

የአፍ መፍቻ መሰል ልምዶች ያላቸውን ድረ-ገፆች ያሻሽሉ.

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መሳሪያዎች

ደበበ እና ለድረ-ገፅ አዘጋጆች ኃይለኛ መሳሪያዎችን በመጠቀም መቃኛውን አውቶማቲክ ይለግሱ።

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WebView2

የድረ-ገጽ ይዘት (HTML, CSS, JavaScript) በአገራችሁ መተግበሪያዎች ውስጥ.

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የ Microsoft Edge ብሎግ

Microsoft Copilot ወደ ሁሉም እና ተጨማሪ ለማምጣት በእኛ እይታ ላይ የቅርብ ጊዜውን ያንብቡ.

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Microsoft Edge ለታዳጊዎች ቪዲዮዎች

የቪዲዮ ቤተ መጻህፍታችንን ይመልከቱ. ስለ እርስዎ የቅርብ ጊዜ የድረ-ገጽ ማመቻቸት መሳሪያዎች እና ኤፒአይዎች ለማወቅ.

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በ DevTools ውስጥ አዲስ ምንድን ነው

በ Microsoft Edge DevTools ውስጥ የቅርብ ጊዜውን መልዕክቶች ይመልከቱ.

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የተሻሉ ድረ ገጾችን ለመገንባት የሚረዱህን መሣሪያዎች አግኝ። ድረ ገጻችሁን በዌብሂንት መርምሩ፣ የድረ-ገጻችሁን አግባብነት በMicrosoft Accessibility Tool Extensions ይመልከቱ፣ ወይም የWebView2 SDK ናሙና አውርዱ።

አውጥተህ ውሰደው
  • * የባህሪ ተገኝነት እና ተግባራዊነት በስልክ አይነት፣ ገበያ እና የአሳሽ ስሪት መሰረት ሊለያይ ይችላል።