አዲሱ ማይክሮሶፍት ኤጅ እዚህ አለ
አዲሱ የ Microsoft Edge እዚህ እና አሁን ሁሉንም የሚደገፉ የ ዊንዶውስ, macOS, iOS እና Android ላይ ለማውረድ ይገኛል.
ለ Microsoft Edge ማስፋፊያዎች ይዳብሩ
ማይክሮሶፍት ኤጅ በ Chromium ላይ የተገነባ ሲሆን ከሁሉ የተሻለ የመደብ ማስፋፊያ እና የድረ-ገጽ ተጣጣሚነት ይሰጣል. ማስፋፊያዎን እንዴት መጀመር እና በ Edge Add-ons ድረ ገጽ ላይ ማግኘት እንደሚቻል ተማር።
የ Microsoft Edge Insider ይሁኑ
ኤጅ ውስጥ ምን አዲስ ነገር አስቀድሞ ለማየት የመጀመሪያው መሆን ይፈልጋሉ? የውስጠ-ድር ጣቢያዎች የቅርብ ጊዜ ገጽታዎች ጋር ያለማቋረጥ ይሻሻላሉ, ስለዚህ አሁን ያውርዱ እና Insider ይሁኑ.
የመቃኘት ልምዱ እንዲሰፋ በማድረግ ከፍ ከፍ ማድረግ።
የአፍ መፍቻ መሰል ልምዶች ያላቸውን ድረ-ገፆች ያሻሽሉ.
ደበበ እና ለድረ-ገፅ አዘጋጆች ኃይለኛ መሳሪያዎችን በመጠቀም መቃኛውን አውቶማቲክ ይለግሱ።
የድረ-ገጽ ይዘት (HTML, CSS, JavaScript) በአገራችሁ መተግበሪያዎች ውስጥ.
Microsoft Copilot ወደ ሁሉም እና ተጨማሪ ለማምጣት በእኛ እይታ ላይ የቅርብ ጊዜውን ያንብቡ.
Microsoft Edge ለታዳጊዎች ቪዲዮዎች
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በ DevTools ውስጥ አዲስ ምንድን ነው
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