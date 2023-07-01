Microsoft Edge ໃຫມ່ຢູ່ທີ່ນີ້
Microsoft Edge ໃຫມ່ແມ່ນຢູ່ທີ່ນີ້ແລະຕອນນີ້ສາມາດດາວໂຫລດໃນທຸກລຸ້ນທີ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຂອງ Windows, macOS, iOS ແລະ Android.
ພັດທະນາການຂະຫຍາຍສໍາລັບ Microsoft Edge
Microsoft Edge ຖືກສ້າງຂຶ້ນເທິງ Chromium ແລະສະຫນອງການຂະຫຍາຍທີ່ດີທີ່ສຸດໃນລະດັບແລະຄວາມສອດຄ່ອງກັບເວັບໄຊທ໌. ຮຽນຮູ້ວິທີການເລີ່ມຕົ້ນແລະເອົາການຂະຫຍາຍຂອງທ່ານໃສ່ເວັບໄຊທ໌ Edge Add-ons.
ກາຍເປັນ Microsoft Edge Insider
ຢາກເປັນຄົນທໍາອິດທີ່ຈະເບິ່ງລ່ວງຫນ້າວ່າມີຫຍັງໃຫມ່ໃນ Edge? ຊ່ອງ ທາງ ພາຍ ໃນ ໄດ້ ຮັບ ການ ອັບ ເດດ ຢ່າງ ຕໍ່ ເນື່ອງ ກັບ ຄຸນ ນະ ສົມ ບັດ ຫຼ້າ ສຸດ , ສະ ນັ້ນ ດາວ ໂຫລດ ໃນ ປັດ ຈຸ ບັນ ແລະ ກາຍ ເປັນ Insider .
ຍົກ ສູງ ປະ ສົບ ການ ການ ທ່ອງ ເວັບ ໂດຍ ການ ປັບ ແຕ່ງ ມັນ ດ້ວຍ ການ ຂະ ຫຍາຍ ຕົວ .
ເສີມຂະຫຍາຍເວັບໄຊທ໌ທີ່ມີຢູ່ດ້ວຍປະສົບການທີ່ຄ້າຍຄືແອັບພລິເຄຊັນໃນທ້ອງຖີ່ນ.
Debug ແລະອັດຕະໂນມັດເວັບໄຊທ໌ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບຜູ້ພັດທະນາເວັບໄຊທ໌.
Embed ເນື້ອຫາເວັບໄຊທ໌ (HTML, CSS, JavaScript) ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກພື້ນເມືອງຂອງທ່ານ.
ອ່ານຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາເພື່ອນໍາ Microsoft Copilot ມາໃຫ້ທຸກຄົນແລະອື່ນໆ.
ວິ ດີ ໂອ Microsoft Edge ສໍາ ລັບ ຜູ້ ພັດ ທະ ນາ
ກວດເບິ່ງຫ້ອງສະຫມຸດວິດີໂອຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືຜູ້ພັດທະນາເວັບໄຊທ໌ຫຼ້າສຸດແລະ APIs ທີ່ມີໃຫ້ທ່ານ.
ສິ່ງໃຫມ່ໃນ DevTools
ກວດເບິ່ງຄຸນລັກສະນະຫຼ້າສຸດໃນ Microsoft Edge DevTools.
ເຄື່ອງມື, ອ້າງອີງ, ຄູ່ມືແລະອື່ນໆ
ຄົ້ນ ຄ້ ວາ ເຄື່ອງ ມື ທີ່ ຈະ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ທ່ານ ສ້າງ ເວັບ ໄຊ ທ ໌ ທີ່ ດີກ ວ່າ . Scan ເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານດ້ວຍ WebHint, ກວດເບິ່ງການເຂົ້າເຖິງຂອງເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານກັບ Microsoft Accessibility Tool Extensions, ຫຼືດາວໂຫລດຕົວຢ່າງຂອງ WebView2 SDK.