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Microsoft Edge ໃຫມ່ຢູ່ທີ່ນີ້

Microsoft Edge ໃຫມ່ແມ່ນຢູ່ທີ່ນີ້ແລະຕອນນີ້ສາມາດດາວໂຫລດໃນທຸກລຸ້ນທີ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຂອງ Windows, macOS, iOS ແລະ Android.

ດາວໂຫຼດ Edge

ພັດທະນາການຂະຫຍາຍສໍາລັບ Microsoft Edge

Microsoft Edge ຖືກສ້າງຂຶ້ນເທິງ Chromium ແລະສະຫນອງການຂະຫຍາຍທີ່ດີທີ່ສຸດໃນລະດັບແລະຄວາມສອດຄ່ອງກັບເວັບໄຊທ໌. ຮຽນຮູ້ວິທີການເລີ່ມຕົ້ນແລະເອົາການຂະຫຍາຍຂອງທ່ານໃສ່ເວັບໄຊທ໌ Edge Add-ons.

ເລີ່ມ

ກາຍເປັນ Microsoft Edge Insider

ຢາກເປັນຄົນທໍາອິດທີ່ຈະເບິ່ງລ່ວງຫນ້າວ່າມີຫຍັງໃຫມ່ໃນ Edge? ຊ່ອງ ທາງ ພາຍ ໃນ ໄດ້ ຮັບ ການ ອັບ ເດດ ຢ່າງ ຕໍ່ ເນື່ອງ ກັບ ຄຸນ ນະ ສົມ ບັດ ຫຼ້າ ສຸດ , ສະ ນັ້ນ ດາວ ໂຫລດ ໃນ ປັດ ຈຸ ບັນ ແລະ ກາຍ ເປັນ Insider .

ດາວນ໌ໂຫລດການສ້າງ

Web ແພລຕຟອມ

Extensions

ຍົກ ສູງ ປະ ສົບ ການ ການ ທ່ອງ ເວັບ ໂດຍ ການ ປັບ ແຕ່ງ ມັນ ດ້ວຍ ການ ຂະ ຫຍາຍ ຕົວ .

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PWAs

ເສີມຂະຫຍາຍເວັບໄຊທ໌ທີ່ມີຢູ່ດ້ວຍປະສົບການທີ່ຄ້າຍຄືແອັບພລິເຄຊັນໃນທ້ອງຖີ່ນ.

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ເຄື່ອງມື

Debug ແລະອັດຕະໂນມັດເວັບໄຊທ໌ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບຜູ້ພັດທະນາເວັບໄຊທ໌.

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WebView2

Embed ເນື້ອຫາເວັບໄຊທ໌ (HTML, CSS, JavaScript) ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກພື້ນເມືອງຂອງທ່ານ.

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ສິ່ງໃຫມ່

Microsoft Edge Blog

ອ່ານຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາເພື່ອນໍາ Microsoft Copilot ມາໃຫ້ທຸກຄົນແລະອື່ນໆ.

ອ່ານ ບລັອກ

ວິ ດີ ໂອ Microsoft Edge ສໍາ ລັບ ຜູ້ ພັດ ທະ ນາ

ກວດເບິ່ງຫ້ອງສະຫມຸດວິດີໂອຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືຜູ້ພັດທະນາເວັບໄຊທ໌ຫຼ້າສຸດແລະ APIs ທີ່ມີໃຫ້ທ່ານ.

ເບິ່ງວີດີໂອ

ສິ່ງໃຫມ່ໃນ DevTools

ກວດເບິ່ງຄຸນລັກສະນະຫຼ້າສຸດໃນ Microsoft Edge DevTools.

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Developer resources

ເຄື່ອງມື, ອ້າງອີງ, ຄູ່ມືແລະອື່ນໆ

ຄົ້ນ ຄ້ ວາ ເຄື່ອງ ມື ທີ່ ຈະ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ທ່ານ ສ້າງ ເວັບ ໄຊ ທ ໌ ທີ່ ດີກ ວ່າ . Scan ເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານດ້ວຍ WebHint, ກວດເບິ່ງການເຂົ້າເຖິງຂອງເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານກັບ Microsoft Accessibility Tool Extensions, ຫຼືດາວໂຫລດຕົວຢ່າງຂອງ WebView2 SDK.

ລອງເບິ່ງ
  • * ຄວາມພ້ອມຂອງຄຸນສົມບັດ ແລະການເຮັດວຽກອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມປະເພດອຸປະກອນ ຕະຫຼາດ ແລະເວີຊັນຂອງບຣາວເຊີ.