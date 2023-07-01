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Новий Microsoft Edge вже тут

Новий Microsoft Edge доступний для завантаження на всіх підтримуваних версіях Windows, macOS, iOS та Android.

Завантажити Edge

Розробка розширень для Microsoft Edge

Microsoft Edge побудований на Chromium і забезпечує найкраще у своєму класі розширення та веб-сумісність. Дізнайтеся, як почати та розмістити розширення на веб-сайті додатків Edge.

Почати

Стати Microsoft Edge Insider

Хочете першими переглянути, що нового в Edge? Інсайдерські канали постійно оновлюються найновішими функціями, тому завантажте зараз і станьте інсайдером.

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Веб-платформа

Розширення

Покращте перегляд веб-сторінок, налаштувавши його за допомогою розширень.

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PWA

Покращуйте існуючі веб-сайти за допомогою нативних програм.

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Інструмент

Налагоджуйте та автоматизуйте браузер за допомогою потужних інструментів для веб-розробників.

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WebView2

Вбудовуйте веб-контент (HTML, CSS, JavaScript) у власні додатки.

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Що нового

Блог Microsoft Edge

Ознайомтеся з останніми новинами про наше бачення, як зробити Microsoft Copilot доступним для всіх і навіть більше.

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Відео Microsoft Edge для розробників

Перегляньте нашу бібліотеку відео, щоб дізнатися про найновіші інструменти веб-розробника та API, доступні для вас.

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Що нового в інструментах розробника

Ознайомтеся з найновішими функціями інструментів розробника Microsoft Edge.

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Developer resources

Інструменти, довідники, посібники тощо

Відкрийте для себе інструменти, які допоможуть вам створювати кращі веб-сайти. Проскануйте сайт за допомогою WebHint, перевірте доступність сайту за допомогою розширень Microsoft Accessibility Tool або завантажте зразок пакета SDK WebView2.

Перевірте
  • * Доступність і можливості функцій можуть відрізнятися залежно від типу пристрою, ринку та версії браузера.