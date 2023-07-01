Новий Microsoft Edge вже тут
Новий Microsoft Edge доступний для завантаження на всіх підтримуваних версіях Windows, macOS, iOS та Android.
Розробка розширень для Microsoft Edge
Microsoft Edge побудований на Chromium і забезпечує найкраще у своєму класі розширення та веб-сумісність. Дізнайтеся, як почати та розмістити розширення на веб-сайті додатків Edge.
Стати Microsoft Edge Insider
Хочете першими переглянути, що нового в Edge? Інсайдерські канали постійно оновлюються найновішими функціями, тому завантажте зараз і станьте інсайдером.
Покращте перегляд веб-сторінок, налаштувавши його за допомогою розширень.
Покращуйте існуючі веб-сайти за допомогою нативних програм.
Налагоджуйте та автоматизуйте браузер за допомогою потужних інструментів для веб-розробників.
Вбудовуйте веб-контент (HTML, CSS, JavaScript) у власні додатки.
Ознайомтеся з останніми новинами про наше бачення, як зробити Microsoft Copilot доступним для всіх і навіть більше.
Відео Microsoft Edge для розробників
Перегляньте нашу бібліотеку відео, щоб дізнатися про найновіші інструменти веб-розробника та API, доступні для вас.
Що нового в інструментах розробника
Ознайомтеся з найновішими функціями інструментів розробника Microsoft Edge.
Інструменти, довідники, посібники тощо
Відкрийте для себе інструменти, які допоможуть вам створювати кращі веб-сайти. Проскануйте сайт за допомогою WebHint, перевірте доступність сайту за допомогою розширень Microsoft Accessibility Tool або завантажте зразок пакета SDK WebView2.